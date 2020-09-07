07, 09, 2020 - 10:09 صباحًا

العراق.. صد هجوم لـ“داعش” في ديالى

سياسة-عربي   22

 

تمكن الحشد الشعبي العراقي من التصدي لفلول داعش الإرهابي الذي شن هجوما على وحدات الحشد شمال خانقين في محافظة ديالى مساء أمس”، وفقاً لما أعلنته قوات الحشد اليوم.

وقال الحشد في بيان له إن “قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر فلول داعش الإرهابي التي شنت هجوما على وحداتها شمال خانقين مساء أمس”، لافتاً إلى فرار إرهابيي التنظيم أثر إحباط الهجوم وتجري ملاحقتهم، وذلك بحسب موقع السومرية نيوز.

وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد قادة اللواء برصاص قناص أثناء مشاركته بالتصدي للإرهابيين.

قد يعجبك أيضاً

مصر.. مقتل 100 إرهابي في منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة ومحافظة سيناء

admin 0

إجراءات أمنية في محيط مطار بغداد الدولي تحسبا لاستهدافات إرهابية

Ebtesam 0

قاووق: ما تبقى من تنظيم “داعش” فلول مذعورة

belal 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *