العراق.. صد هجوم لـ“داعش” في ديالى

تمكن الحشد الشعبي العراقي من التصدي لفلول داعش الإرهابي الذي شن هجوما على وحدات الحشد شمال خانقين في محافظة ديالى مساء أمس”، وفقاً لما أعلنته قوات الحشد اليوم.

وقال الحشد في بيان له إن “قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر فلول داعش الإرهابي التي شنت هجوما على وحداتها شمال خانقين مساء أمس”، لافتاً إلى فرار إرهابيي التنظيم أثر إحباط الهجوم وتجري ملاحقتهم، وذلك بحسب موقع السومرية نيوز.

وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد قادة اللواء برصاص قناص أثناء مشاركته بالتصدي للإرهابيين.