طرطوس تبدأ تسويق محصولها من التبغ

بحضور ممثلين عن اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة وخبير مختص بدأت طرطوس عمليات تسويق محصول التبغ من المزارعين بالمحافظة وذلك في مركز سريدين بمنطقة بانياس.

وأوضح مدير الزراعة والبحث العلمي بالمؤسسة العامة للتبغ أيمن قره فلاح أن مركز سريدين التابع لشعبة الزراعة في مدينة بانياس كان أول المراكز التي افتتحت اللجان فيه عمليات الشراء، حيث تم استلام نحو 100 طرد، مشيراً إلى أن عدد اللجان المشكلة في شعبتي الزراعة بطرطوس وبانياس نحو 13 لجنة وفي عموم المنطقة الساحلية 16 لجنة.

وبين فلاح أن المؤسسة العامة للتبغ رفعت سعر الصنف البلدي المعروف بصنف “شك البنت” وهو الصنف المعتمد بالمحافظة من 1800 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد إلى “3000” ليرة، موضحا أن معدل التوريد اليومي نحو 200 طرد ووزن الطرد الواحد نحو 25 كيلو غراماً.

وأكد فلاح أن المؤسسة مستمرة بدعم مزارعي التبغ من خلال تقديم مستلزمات الخطة الزراعية من أدوية وأسمدة وغيرها تسليفاً ليقوم المزارع بتسديد ثمنها في نهاية الموسم الزراعي إضافة إلى تقديم أكياس الخيش الخاصة بتعبئة التبغ مجاناً.

بدوره قال رئيس فرع اتحاد الفلاحين بطرطوس المهندس مضر أسعد أن زيادة أسعار التبغ من قبل المؤسسة بنسبة 67 بالمئة لاقت ارتياحاً لدى المزارعين، موضحاً أنه وبهدف تسهيل عمليات الاستلام عليهم سيتم قريباً افتتاح مركزين جديدين في القدموس واسقبلة لاستكمال عمليات استلام المحصول التي تستمر بالعادة نحو شهرين.