ما العلاقة بين التدخين وكورونا؟!

تعددت الدراسات العلمية التي تحاول أن تبحث حول فيروس كورونا المستجد،حيث أفادت دراسات علمية أن التدخين من شأنه انتشار “كوفيد 19” بشكل أسرع.

وأشارت الدراسة المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن التدخين مرتبط بمستويات أعلى من الجينات المرتبطة بـ”كوفيد 19″، موضحة أن التدخين يزيد من المساهمة الجينية في الإصابة بعدوى “كوفيد 19″، حيث يمكن 3 سجائر فقط أن تزيد من نشاط الجينات التي تسبب انتقال وانتشار فيروس كورونا المستجد بصورة أسرع في الجسم.

وقال فريق بحث دولي بقيادة، آلين فايز من جامعة سيدني للتكنولوجيا الأسترالية إن مستويات إنزيمات المسببة لانتقال كورونا كانت أقل لدى الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين لأكثر من شهر، وقال الباحث الأسترالي: بياناتنا الأولية تشير إلى أن التعرض لدخان التبغ غير المباشر للأطفال البالغين من العمر سنة واحدة، زاد من مستويات جينات ACE2 التي تسبب انتشار ومضاعفات فيروس كورونا، خاصة في الممرات الهوائية.