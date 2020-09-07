هيئة مكتب الشباب المركزي تعقد اجتماعها في مبنى القيادة المركزية بدمشق

برئاسة الرفيق الدكتور عمار ساعاتي رئيس المكتب، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، ووزير التربية الدكتور دارم طباع، عقد اليوم اجتماع هيئة مكتب الشباب المركزي وذلك في مبنى القيادة المركزية بدمشق.

وأشار الرفيق د. ساعاتي إلى كلمة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث، والكلمة التوجيهية عند ترؤسه لاجتماع الحكومة الجديدة.. مؤكدا ان ما مر فيهما من برامج وخطط ليست مسوولية الحكومة فقط بل هي مسوولية الجميع كل من موقعه واختصاصه سواء على مستوى البعث او على مستوى المنظمات الشعبية اوالاتحادات اوالنقابات..مشددا على ان تحويل المحنة الى منحة كما اكد سيادته لا يكون الا عبر رسم وتنفيذ البرامج وتشبيك القطاعات المعنية جميعها وكل حسب دوره، داعيا جميع الكوادر الشبابية و المنظمات التابعة لمكتب الشباب على إحداث مبادرات طلابية وشبابية، و تشجيع البحث العلمي القابل للتطبيق والتنفيذ ضمن تلك الخطط والبرامج

وبين الرفيق الدكتور ساعاتي أهمية وصول العنصر الشاب إلى القيادات الحزبية سواء على مستوى القواعد وصولا الى القيادات الأعلى، لافتا إلى تجربة الانتخابات التي جرت بما لها وما عليها في الفروع الحزبية و المنظمات الشعبية مشددا على ان التجربة بحد ذاتها كانت علامة فارقة في تاريخ البعث، الذي يجري الان داخليا مسحا واستبيانات ونقدا ذاتيا للتجربة لتطويرها عبر تقوية مكامن القوة وتصحيح مكامن الخلل..

بدورة شرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرفيق الدكتور بسام ابراهيم خطة عمل وزارة التعليم العالي للعام الجديد، مبينا أن الجامعات ستبدأ دوامها بداية الشهر القادم.

ولفت الرفيق دارم طباع وزير التربية إلى التحضيرات التي انجزتها الوزارة لاستقبال الطلاب في ١٣ من الشهر الجاري، مؤكدا على دور الأهالي في توعية ابنائهم من خطر الفيروس والوقاية منه.

كما ناقش الاجتماع التقارير و المقترحات والمداخلات التي تقدم بها أعضاء هيئة المكتب.

واجاب الرفيق ساعاتي والوزراء على المداخلات التي تقدموا بها

حضر الاجتماع رؤساء المنظمات الشعبية المعنية واعضاء مكاتبها والرفاق قائد كتائب البعث، وعضو لجنة التفتيش الحزبي.