وزير الزراعة يعاين أضرار الحريق في الغاب

حماة – منير الأحمد

تفقد وزير الزراعة المهندس محمد قطنا يرافقه رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة وأمين فرع الحزب المهندس اشرف باشوري والمحافظ الدكتور محمد الحزوري وقائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد المناطق الحراجية في الغاب للاطلاع على الواقع الحراجي هناك ومعاينة الأضرار التي نجمت عن حريق شب الاسبوع الماضي في مناطق “الفريكة وعين سليمو وعين بدرية ونبل الخطيب” وبمساحة تقدر بحدود ٢٠٠٠ دونم.

وزير الزراعة المهندس محمد قطنا أوضح أن الهدف من الجولة للاطلاع على الأماكن التي نشبت فيها الحرائق وتقدير الأضرار الناجمة عنها والوقوف على احتياجات المواطنين المتضررين منها داعياً إلى ضرورة منع تكرار نشوب الحرائق ومعرفة أسبابها واتخاذ كافة الإجراءات من قبل فرق فوج الإطفاء ومكافحة الحرائق وعدم تقاعس أي جهة في القيام بالواجبات المنوطة بها على النحو الأمثل.

وكشف المهندس قطنا أن الحراج تضرر هذا العام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة وتضرر بشكل كبير في محافظات “حماة واللاذقية وحمص” ومن ضمنها منطقة الغاب وحصلت أضرار كبيرة مردها الحرارة الشديدة التي ساعدت على امتداد الحرائق والحريق امتد في منطقة جبلية صعبة جدا ولا يوجد فيها خطوط نار لا تسمح ظروف المنطقة من الوصول إليها لإخماد النار لافتا الى انه يوجد فرق متخصصة لهذه الأمور واستطاعت بالتدخل في الوقت المناسب موضحاً أن كافة الجهات الرسمية في المحافظة اتخذت كامل الاجراءات لمكافحة الحريق وبنفس الوقت تم امداد المحافظة بفرق من باقي المحافظات وتم حصر الحريق و لا يوجد أضرار بشرية وتم خروج الأهالي من بيوتهم بشكل مؤقت بسبب تكاثف الدخان وشارك الاهالي مع فرق الإطفاء لإخماد النار مؤكدا انه سيتم تشكيل لجان لتقدير الأضرار بالنسبة للمواطنين.

من جانبه وضح مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس اوفى وسوف أن الحريق بدأ من قرية باب جنة في محافظة اللاذقية وانتقل إلى محمية الأرز والشوح ووصل إلى منطقة الشعرة أعلى نقطة بمنطقة الغاب ونتيجة للانحدار الشديد والرياح الشديدة ادى الى سرعة انتشار الحريق وصعوبة السيطرة عليه حيث توجه الحريق باتجاه الشرق نحو قرى الفريكة وعين سليمو وعين بدرية ونبل الخطيب ولم نتمكن من حصر الحريق وانحصر الاهتمام على حماية المواطنين حيث لم تكن هناك أضرار جسدية وانحصرت على الأضرار المادية حيث تمت السيطرة على الحريق نتيجة تعاون فرق الإطفاء ومكافحة الحرائق وتعاون الأهالي بنسبة 70بالمئة وهناك نقطتين مازالت الحرائق مشتعلة فيها الأولى بالمنطقة الشمالية بالقرب من عين جورين والثانية بالمنطقة الجنوبية غربي قرية نبل الخطيب حيث يتم التعامل معها واحتوائها من قبل عناصر وفرق الإطفاء .

وفي السياق ذاته التقى وزير الزراعة فعاليات المجتمع الاهلي في منطقة الغاب خلال اجتماع عقد في صالة مركز ثقافي مدينة السقيلبية أكد فيها وزير الزراعة على دور المجتمع المحلي والحفاظ على الثروة البيئية وحماية مواردها وأنه سيتم إعادة تحريج هذه المناطق ووضع خطة مستقبلية بالتعاون مع المجتمع المحلي للحفاظ على ما تبقى من هذه الغابات والحراج .داعياً إلى ضرورة وضع ترتيبات استباقية لموسم الحرائق وحماية الغابات ووضع دراسة لهذه المنطقة لمنع حصول الحرائق في السنوات القادمة وقبل حدوثها حيث تحصل في الشهر ٩ الحرائق فضلاً عن وضع خطة عمل لكافة فرق الإطفاء وآلية الإطفاء ونأمل خلال فترة وجيزة بنشر هذه الخطة.