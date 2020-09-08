اقتحام مدن بالضفة الغربية.. قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين

ذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت 43 مواطناً، وكذلك اقتحمت مدينتي بيت لحم ورام الله واعتقلت 7 فلسطينيين.

في بيان له، أشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال تشن، منذ بداية العام الجاري، حملات اعتقال واسعة للفلسطينيين في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، وخاصة الخليل وجنين والقدس المحتلة، حيث اعتقلت في الفترة الممتدة بين كانون الثاني وشهر آب الماضي أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال، اليوم، هي الأكبر منذ بداية العام الحالي، مشددا على أن هذا التصعيد جريمة في ظل استمرار انتشار وباء كورونا وازدياد حالات المصابين بالفيروس بين صفوف الأسرى في معتقلات الاحتلال، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، عدا عن الخطر الأول والأساس الذي تشكله قوات الاحتلال على مصير المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية.

هذا وتتجاهل سلطات الاحتلال كل المناشدات والمطالبات الفلسطينية والدولية المستمرة بالإفراج عن الأسرى، ولا سيما المرضى منهم، ويكون ردها دائما باعتقال المزيد من الفلسطينيين وبتحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل، بحسب بيان نادي الأسير.