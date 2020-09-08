الجزائر.. أمطار غزيرة تغرق أحياء وطرقات في العاصمة

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الجزائرية منذ الليلة الماضية إلى حدوث فيضانات وشل حركة المرور في المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” أن الأمطار الغزيرة تسببت في ازدحامات بشبكة الطرقات الرئيسية ووقوع حوادث وخسائر مادية لم تعلن السلطات المحلية حصيلتها حتى الآن.

كما غمرت المياه أنفاقاً على شبكة الطرقات ومساكن ومحلات تجارية في عدد من الأحياء ووجد العديد من المواطنين أنفسهم عالقين على قارعة الطريق بسياراتهم محاصرين بالمياه وهم يحاولون الوصول إلى مقرات عملهم.