الفنان السوري العالمي يطلق جائزة لذوي الاحتياجات الخاصة

أضاف الفنان التشكيلي السوري العالمي سبهان آدم إلى جائزته الإبداعية السنوية التي أطلقها قبل ايام جائزة جديدة موجهة للأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان (الخروف الذهبي الصغير).

وتبلغ قيمة الجائزة الاجمالية عشرة ملايين ليرة موجهة لمئة فائز من أصحاب الهمم بحيث يحصل كل منهم على مبلغ مئة ألف ليرة وفق آدم مبينا أن المشاركة لنيل الجائزة تكون من خلال إرسال صورة عن العمل المشارك مع معلومات عنه وعن صاحب المشاركة عبر البريد الإلكتروني المعلن على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتم نشر صور الأعمال الفنية المشاركة في الجائزة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنان آدم بشكل دوري فور وصولها حتى تاريخ الـ 11 من كانون الأول المقبل موعد انتهاء استلام المشاركات ليتم إعلان النتائج بتاريخ الـ 18 من ذات الشهر وتسلم الجوائز بتاريخ الـ 25 منه.