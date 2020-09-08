النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق عشرة أشخاص

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق عشرة أشخاص بينهم عسكريون بذريعة الانتماء إلى منظمة الداعية التركي فتح الله غولن.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم نظام رجب طيب أردوغان أن “الادعاء العام في محافظة قونيا وسط البلاد أصدر مذكرات اعتقال بحق عشرة أشخاص بينهم ثلاثة جنود في الخدمة الفعلية بتهمة التواصل مع عناصر من منظمة غولن”.

وأضافت إنه “تم اعتقال أربعة من المطلوبين في عمليات دهم جرت في خمس محافظات فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي المطلوبين الستة”.