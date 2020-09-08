بعد 4 سنوات.. رونالدو يطلب من جورجينا الزواج

تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بطلب الزواج من صديقته جورجينا رودريغيز، التي تربطه بها علاقة منذ 4 سنوات.

ووفقا لصحيفة El Mundo الإسبانية تقدم كريستيانو بهذا الطلب لصديقته عارضة الأزياء خلال حفل نظمته لمقابلة أصدقائه، ووافقت على الطلب.

وروى صحفي مقرب من CR7 التفاصيل وكشف ما يخطط اللاعب للقيام به عندما يعتزل كرة القدم.

وأشار الصحفي البرتغالي أن أفراد أسرة اللاعب وأسرة صديقته لم يكونوا متواجدين في الحدث، كما أنه لم يتم تحديد موعد الزفاف بعد، وهما لا يخططان للزواج في وقت قريب، وأكد على أنه سيكون هناك عشاء خطوبة ستحضره كلا العائلتين.

من ناحية أخرى، أوضح الصحفي أيضا أن مهاجم يوفنتوس البالغ 34 عاما يفكر بالفعل في اعتزال كرة القدم.

واشترى رونالدو قطعة أرض مقابل 8 ملايين يورو (9.4 مليون دولار) وسيشيد عليها المنزل الذي سيعيش فيه مع أسرته عندما يعتزل كرة القدم.

وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 10 أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.