5099 إصابة جديدة بـ”كورونا” في روسيا

أعلنت روسيا تسجيل 5099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما، بينها 695 إصابة في العاصمة موسكو خلال الساعات الـ 4 الماضية ليصل عدد الحالات المؤكدة في عموم البلاد إلى 1035789 إصابة.

وبحسب بيانات مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فقد تم تسجيل 122 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في عموم روسيا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17993 حالة، فيما غادر 6772 شخصا المستشفى بعد تعافيهم من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 850049 شخصا.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ذكر قبل أيام أن الوضع الوبائي المرتبط بتفشي الفيروس لا يزال صعبا في 30 إقليما روسيا.