إرهابيو “داعش” يثيرون الشغب في سجن غويران بالحسكة

ذكرت مصادر أهلية في مدينة الحسكة أن إرهابيي تنظيم “داعش”، الذين تحتجزهم ميليشيا ““قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، في سجن بحي غويران، ينفذون عصيانا وأعمال شغب، وسط مخاوف من هروب عدد من الإرهابيين.

وعلى خلفية العصيان الذي ينفذه الإرهابيون داخل السجن منذ ساعات، فرضت ميليشيا “قسد”، بحسب المصادر، طوقا أمنيا حول المدرسة الصناعية في حي غويران، التي حولتها إلى سجن تحتجز فيه إرهابيين ومرتزقة يعملون تحت راية تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبينت المصادر أن حواجز “قسد” تمنع حركة مرور الآليات من منطقة البانوراما جنوب الحسكة، مع إجراء تفتيش دقيق لجميع السيارات التي تتحرك على ذلك المحور.