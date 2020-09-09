السكر والأرز عبر رسائل نصية الشهر المقبل

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه، بدءاً من الشهر القادم، سيتم تحديد مواعيد بيع مخصصات مادتي السكر والأرز على البطاقة الإلكترونية، وفق رسائل نصية تصل للمواطنين عبر أجهزتهم الخلوية.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت علي سليمان، أوضح بأن المؤسسة السورية للتجارة ستبدأ، اعتباراً من مطلع تشرين الأول المقبل، ببيع مادتي السكر والأرز للمواطنين وفق رسائل نصية قصيرة، مبيناً أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتصل هذه الرسائل إلى المواطنين في مواعيدها المحددة وبشكل واضح.

كما لفت إلى أنه سيتم تقسيم أعداد الرسائل النصية حسب الطاقة الاستيعابية لكل صالة، وسَتُنفذ هذه الخدمة عبر تطبيق على الموبايل، يتيح للعائلة اختيار الصالة المناسبة لها والكمية المراد شراؤها، على أن تستلم العائلة مخصصاتها خلال يومين، وفي حال عدم حصول ذلك يمكن إعادة الطلب لأخذ دور جديد.

وأكد معاون وزير التجارة الداخلية أن هذا الإجراء سيحد من الازدحام، إضافة إلى أنه سيتم استخدام سيارات جوالة تعمل وفق نظام ماستر، أي من تصله الرسالة النصية بموعد استلامه وصادف إحدى هذه السيارات يستطيع مباشرة أن يشتري مخصصاته منها، وهذا يسهم بتخفيف حالة الازدحام أيضاً.