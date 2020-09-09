اللواء المحجوب: مقطع الفيديو حول سقوط مقاتلة ميغ 29 مفبرك

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط مقاتلة “ميغ 29” تابعة للجيش مفبرك.

وقال المحجوب في تصريح لوكالة سبوتنيك: “من الواضح أن مقطع الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح وهم الآن يبحثون عن انتصارات وهمية بعد أن أصبحت المعركة مختلفة والأمور تتجه للقضاء على الميليشيات واستقرار البلاد”.

وأضاف: “كل هذا يأتي ضمن العمل على اتهام الجيش بأعمال تصعيد وهذا غير صحيح ونكتفي بالرد القوي على أي محاولة تقدم باتجاه قواتنا والجبهة تشهد هدوءا منذ فترة”.