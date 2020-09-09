خريجي المعهد العالي للموسيقا على مدرج دار الأسد

ودعت مجموعة جديدة من الموسيقيين الشباب المعهد العالي للموسيقا مبتدئين حياتهم المهنية في عالم الاحتراف عبر أولى أمسيات خريجي دفعة عام 2020 التي استضافها مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون اليوم.

الأمسية أتاحت للخريجين الجدد عرض مواهبهم وما تلقوه في المعهد لجمهور دار الأسد تناوب عليها 8 طلاب وجاءت مزاوجة بين الأسلوبين الشرقي والغربي من حيث الأعمال المقدمة ففي الآلات النفخية عزف الطلاب جول شاهين على آلة الكلارينيت وعبير فروج على الة الفيولا وسمر الكوز على آلة الساكسوفون.

وفي قسم الآلات الوترية عزف على العود الطالب نوار زهرة ومن قسم الإيقاع عزف أحمد علي في حين شدت بأغنية ياطيور لأسمهان الطالبة هبة فاهمة من قسم الموسيقا العربية.

وكان للغناء الأوبرالي حصة في أمسية اليوم بصوت الطالب عبد الله عطفة في حين عزف البيانو اغوب كنوزي.

هذه الخطوة سبقتها خطوات مماثلة العام الماضي بتقديم طلاب المعهد المتفوقين على المسارح بهدف تعريف الجمهور بخريجي المعهد الأوائل ووضعهم على الطريق الاحترافي وإظهار قدرة المعهد على تجاوز تبعات الحرب من نقص الكوادر ومغادرة الخبراء الأجانب الذين شكلوا لسنوات عماد التدريس الموسيقي فيه.

والمعهد العالي للموسيقا تأسس عام 1990 ويحتوي ثمانية أقسام للآلات الوترية والنفخية والإيقاعية والبيانو والموسيقا العربية والأداء الأوركسترالي والكورال وموسيقا الحجرة والغناء الكلاسيكي والعلوم النظرية.