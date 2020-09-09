طائرة تحمل الركاب على جناحيها!

هل يمكن أن تحمل الطائرة الركاب على جناحيها؟!، هذا ما يحاول الباحثون إنجازه، وتجسد ذلك من خلال أول رحلة ناجحة لطائرة “Flying-V”، وهي طائرة مستقبلية وموفرة للوقود قد تتمكن من حمل الركاب على أجنحتها يوماً ما.

ويضع تصميم طائرة “Flying-V” الفريد مقصورة الركاب، وحجرة الشحن، وخزانات الوقود في الأجنحة، ويأمل الخبراء أن الشكل الديناميكي للطائرة سيقلل من استهلاك الوقود بنسبة 20% مقارنةً بطائرات اليوم.

واختبر الخبراء نموذجاً بمقياس 22.5 كيلوجرام و3 متر للطائرة المستقبلة، وتم تطويره من قبل باحثون في جامعة “دلفت” للتكنولوجيا في هولندا، وشركة الطيران الهولندية الشريكة “KLM”، من أجل أخذ الطائرة المرتقبة إلى المراحل التطويرية التالية، وقيل إن الطائرة ستستخدم وقوداً أقل بنسبة 20% من طائرة “إيرباص A350-900”.

واختبر فريق من الباحثين والمهندسين الطائرة في قاعدة جوية محروسة في ألمانيا، حيث عملوا مع فريق من “إيرباص” لاختبار مختلف الجوانب، ومنها الإقلاع، والمناورات، والهبوط.

وشرح الأستاذ المساعد في كلية هندسة الطيران من جامعة “دلفت” للتكنولوجيا، والذي قاد المشروع، رويلوف فوس، في بيان: “كانت إحدى مخاوفنا احتمال مواجهة الطائرة بعض الصعوبة في الارتفاع، لأن الحسابات السابقة أظهرت أن الدوران يمكن أن يكون مشكلة”.وقال فوس: “قام الفريق بتحسين نموذج الرحلة المصغّر لمنع المشكلة”.

ويعود الفضل لزيادة كفاءة وقود الطائرة إلى حد كبير إلى تصميمها الديناميكي الهوائي، إلا أن روف أكّد أنه يجب على النموذج الطيران للتأكد من ذلك.

ومن خلال التحكم بالطائرة عن بعد، تمكن الباحثون من الإقلاع بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، بينما كانت سرعة طيران الناقلة، وزواياها، ودفعها كما هو مخطط لها، وفقاً لما لاحظوه.