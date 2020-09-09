09, 09, 2020 - 3:05 مساءً

فرنسا تقسو على كرواتيا برباعية

رياضة   14

حقق المنتخب الفرنسي فوزا عريضا على ضيفه الكرواتي 4-2 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل رباعية منتخب “الديوك” كل من أنطوان غريزمان والحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش بالخطأ في مرماه ودالوت أوباميكانو وأوليفييه جيرو من ركلة جزاء في الدقائق 43 و45+1 و65 و77 على الترتيب، فيما سجل هدفي كرواتيا، ديان لوفرين وجوسيب بريكالو في الدقيقتين 16 و55 على التوالي.

وكان المنتخبان قد التقيا في المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، وانتهت المباراة بفوز “الديوك “بالنتيجة ذاتها.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة، متخلفا بفارق الأهداف عن صاحب الصدارة المنتخب البرتغالي الذي حقق بدوره الفوز على مضيفه السويدي بهدفين نظيفين من توقيع النجم كريستيانو رونالدو.

نتائج مباريات الجولة في دوري الأمم الأوروبية:

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

قد يعجبك أيضاً

فالنسيا يصل إلى دوري الأبطال بعد تخطيه موناكو

admin 0

سواريز يعتبر عن سعادته الكبيرة في برشلونة

admin 0

موراتا يشيد بتنفيذ وعده للروخيبلانكوس

azez 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *