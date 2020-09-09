“ليلة في اللوفر” فيلم وثائقي سيجوب 60 بلداً

تحت عنوان “ليلة في اللوفر: ليوناردو دا فينشي”، سيجوب فيلم وثائقي نحو 60 بلداً، ليقدم لمحبي فنان عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دا فينشي معرض لوحات أقيم له في متحف اللوفر نهاية العام الماضي.

وأعلن “متحف اللوفر” في باريس أن هذا العمل سينقل المشاهد في رحلة إلى قلب النتاج الفني والسيرة الذاتية لدا فينشي، عبر القاعات المختلفة لأكبر متحف في العالم.

وترافق مشاهد الوثائقي (إخراج: بيار أوبير مارتان ومترجم إلى 30 لغة)، مقطوعات موسيقية لبعض أهم المؤلفين الكلاسيكيين بينهم باخ، وفرنسوا كوبران، ومارك أنطوان شاربانتيي.

ويحلل الخبيران الفنيان كل عمل بدقة مسلطين الضوء على “علم الرسم” لدى الفنان (كما كان يصف دا فينتشي عمله).

وأوكل متحف اللوفر شركة “باتيه لايف” إنتاج هذا الوثائقي وتوزيعه حول العالم.

وقال مدير متحف اللوفر، جان لوك مارتينيز، إن “المهمة الأولى للمتاحف هي التشجيع على لقاء حقيقي مع الأعمال، لكن تقع علينا أيضا مهمة التحضير للزيارة أو إطالتها والتشجيع على تعميق المعارف”.

وستقام عروض خاصة للعمل الوثائقي بين 16 و 22 أيلول/سبتمبر الجاري في فرنسا وسويسرا وبلجيكا. على أن يبدأ عرضه في بقية دول العالم اعتباراً من 16 أيلول/سبتمبر الحالي.

وأقيم المعرض المخصص لليوناردو دا فينتشي بين 25 تشرين الأول/أكتوبر و24 شباط/ فبراير، قبل بضعة أسابيع من بدء تدابير الحجر الصحي بسبب جائحة “كورونا”.

وجمع المعرض حينها ما يقرب من 1,1 مليون زائر.