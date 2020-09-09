09, 09, 2020 - 10:59 مساءً

مجددا.. طيران العدو الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية

سياسة-عربي   21

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه للأجواء اللبنانيةن منفذا تحليقا استفزازيا فوق عدد من المناطق.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم إنه تم تسجيل 10 خروقات جوية لطائرات العدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وأشار البيان إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان أمس عن رصد عشرة خروقات جوية لطائرات العدو للأجواء اللبنانية.

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