النيران تشتعل في غابات بيت عتق والحكر وعين شمس بريف مصياف

أفادت وكالة سانا أن النيران تجددت في حراج قرى بيت عتق والحكر وعين شمس، في ريف مصياف الجنوبي الغربي.

وتحاول فرق الإطفاء وعناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي تطويقها خشية تمددها إلى غابات وحقول عين حلاقيم وحزور.

ووفقا لرئيس مجلس بلدة عين حلاقيم، راغب كوسا، فإن فرق الإطفاء والدفاع المدني تبذل قصارى جهدها للسيطرة على النيران في القرى المذكورة، ومنع زحفها باتجاه الحراج والأشجار المثمرة العائدة لعين حلاقيم وحزور، اللتين تم إعلان السيطرة على الحريق الضخم الذي نشب فيهما على مدى اليومين الماضيين منذ ساعات.