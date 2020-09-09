وزارة الزراعة تبين نتائج التحقيقات الأولية في موضوع حرائق الغاب ومصياف

نشرت وزارة الزراعة على صفحتها على فيس بوك نبين نتائج التحقيقات الأولية في محافظة حماة في منطقتي الغاب ومصياف لمعرفة مسببات الحرائق التي حدثت مؤخراً، وذلك كما وعدنا المواطنين بإعلامهم بكل جديد حولها:

الحريق الأول: وهو الحريق الذي حدث في ناحية عين الكروم تبين أنه بفعل فاعل وتم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم على ذمة التحقيق.

كما تم مصادرة خمس سيارات تنقل الأخشاب في ناحية عين الكروم قادمة من مناطق أخرى وفيها سبعة أشخاص تم تنظيم الضبوط بحقهم وتوقيفهم والتحقيقات جارية معهم حتى الآن.

الحريق الثاني: وهو حريق محمية الشوح في اللاذقية الذي انتقل إلى المناطق الحراجية من جهة الغاب ووصل إلى قرى جورين والفريكة وعين سليمو ونبل الخطيب وعين بدرية وشطحة في شمال غرب سهل الغاب، وأظهرت التحقيقات أنه حدث نتيجة إهمال من أحد المواطنين في منتزه المحمية حيث قام بإشعال نار ولم يستطع السيطرة عليها وانتقلت إلى الحراج وتم تنظيم ضبط بحقه وتوقيفه.

الحريق الثالث: وهو الحريق الذي حدث في موقع الشيخ زيتون وامتد إلى بيرة الجرد والمجوي والمشرفة في منطقة مصياف فقد أظهرت التحقيقات أن سبب الحريق هو قيام أحد المواطنين بحرق بقايا مخلفات زراعية في أرضه مما تسبب بانتقال النار إلى الحراج وتم تنظيم الضبط بحقه وتوقيفه .

الحريق الرابع: الذي حدث في حزور وعين حلاقيم والمنطقة المحيطة بهما فما تزال التحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة أسبابها.