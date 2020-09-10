الجيش الإيراني يطلق مناورة “ذو الفقار 99” الكبرى

أطلق الجيش الإيراني اليوم المرحلة الرئيسية من مناورة “ذوالفقار 99” الكبرى في بحر عمان تحت شعار “الأمن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي”.

وقال المتحدث باسم المناورة الادميرال شهرام إيراني: إن “الهدف منها رصد ومراقبة سماء إيران والاستشراف على المنطقة البحرية العامة للمناورة جنوب البلاد وتجسيد الحضور المقتدر لقوة الدفاع الجوي التابعة للجيش في سياق التصدي للعدو”، وذلك وفق ما نقلته وكالة “ارنا”.

وأشار إيراني إلى أن القطع البحرية التاسعة والستين التابعة لبحرية الجيش الإيراني والمكونة من المدمرة سهند وبارجة إسناد بندر عباس التي تبحر حاليا في المحيط الهندي تقوم إلى جانب عملياتها الاستطلاعية برصد القطع البحرية الأجنبية والمعادية على بعد آلاف الكيلومترات من المياه الإقليمية الإيرانية وإيصال المعلومات اللازمة لتنفيذ العمليات الدفاعية إلى سائر الوحدات المشاركة في هذه المناورة، مضيفا بأن الوحدات الجوية التابعة للجيش بما فيها قاذفات القنابل والطائرات المسيرة القتالية تشارك في المناورة أيضا.

وتستغرق هذه المناورة 3 أيام بمشاركة قطع بحرية وغواصات ووحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية ووحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية.

وسيتم خلال المراحل المختلفة للمناورة اختبار مجموعة من أهم المنظومات القتالية بما في ذلك صواريخ كروز ارض ارض وكروز ساحل بحر وطوربيدات وصواريخ جو ارض و ارض جو وراجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات ووحدات الطيران والطائرات المسيرة، كما تقوم الوحدات المشاركة التابعة للجيش الإيراني بتنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية المياه الإقليمية وخطوط المواصلات البحرية في منطقة تمتد إلى مليوني كيلومتر مربع بدءا من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي مدار 10 درجات شمالا.