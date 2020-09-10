الرئيس البيلاروسي: التشريعات والقوانين في بيلاروس كفيلة بضمان الاستقرار

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم، أن التشريعات والقوانين في بلاده كافية وكفيلة بنشر الاستقرار وضمان تحقيقه.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لوكاشينكو قوله عند تقديمه المدعي العام الجديد في بيلاروس أندريه شفيد.. “لدينا ما يكفي من التشريعات والقوانين لإنقاذ البلاد من هذا الغزو… وحتى لا يتكرر ما شهدناه في دول أخرى كأوكرانيا وليبيا”.

وطالب لوكاشينكو الهيئات الأمنية البيلاروسية بالعمل وفق القانون مؤكدا أن “الشعب البيلاروسي لم ينتخبه ليتنازل عن السلطة”.