روسيا تسجل 128 وفاة و5363 إصابة بـ”كورونا”

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيلها أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وفي تقريرها اليومي كشفت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس عن رصد 5363 إصابة و128 حالة وفاة جديدة بالفيروس ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ السابع من آب.

ووفقا للتقرير أصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 1046370 منها 18263 حالة وفاة و165734 حالة نشطة ما يمثل انخفاضا بـ 680 حالة نشطة منذ أمس.

وغادر 5915 شخصا خلال اليوم الأخير المستشفيات بعد شفائهم بالكامل ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 862373 شخصا، حيث أجري حتى اليوم أكثر من 5ر39 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس 286 ألفا منها خلال الساعات الـ 24 الماضية ولا يزال أكثر من 208 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية