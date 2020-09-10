زيادة مخصصات السويداء.. ووعود بحل أزمة البنزين قريبا

زادت مخصصات محافظة السويداء من مادة البنزين طلبين مقارنة مع مخصصات الايام الماضية وسط وعود بانفراج الأزمة خلال الأيام المقبلة

وبين محافظ السويداء المهندس همام دبيات رفع مخصصات المحافظة من البنزين إلى سبعة طلبات يومياً بزيادة طلبين عن الأيام السابقة وذلك مؤقتاً على أن يتم الرفع بشكل تدريجي وفق وفرة المادة وذلك بعد التواصل مع الجهات المعنية والمطالبة المستمرة.

وشدّد المحافظ على تطبيق كافة الإجراءات التي من شأنها ضبط توزيع المادة بدقة بالتظافر بين كافة الجهات المعنية وعدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يحاول العبث بالمادة وفق القوانين المرعية.

ووضع الآليات الكفيلة بالتوزيع الدقيق والعادل للمشتقات النفطية بالتعاون مع عضو المكتب التنفيذي المختص والمعنيين في المحافظة.

وتصل حاجة المحافظة يوميا من مادة البنزين إلى عشر طلبات فيما كان يخصص لها سابقا تسع طلبات لتنخفض إلى خمس طلبات وسط تصريحات بنقص التوريدات

السويداء – رفعت الديك