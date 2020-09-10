“قسد” تواصل خطف الشباب بريفي دير الزور والرقة

اختطفت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عددا من الشباب من قريتي الباغوز والمنصورة بريفي دير الزور والرقة.

وذكرت مصادر أهلية: أن مجموعات من مسلحي ميليشيا “قسد” اقتحمت قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي، واختطفت عددا من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الخوف والذعر سادت بين المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء نتيجة هذا السلوك العدواني الذي تقوم به تلك الميليشيا المسلحة بين الحين والآخر.

وفي الريف الغربي للرقة ذكرت مصادر أهلية: أن ميليشيا “قسد” أقامت حواجز بين القرى المحيطة ببلدة المنصورة وأوقفت السيارات المارة والأهالي وخطفت عددا من الشبان لزجهم عنوة للقتال في صفوفها والعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي.