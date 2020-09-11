أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على 6 أشخاص بجرم التسبب بحرائق في محافظة طرطوس مشيرة إلى أنه تمت إحالتهم للقضاء موجوداً.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن أجهزة قوى الأمن الداخلي قامت بإجراء التحقيقات اللازمة في الأسباب التي أدت لنشوب الحرائق التي شهدتها المحافظة هذا الصيف ولا سيما في الفترة الأخيرة وخلصت لإلقاء القبض على ستة مواطنين في المجيدل وحمام واصل وحصن سليمان وجنين بعد أن تبين أنهم قاموا بإشعال النار في أراضيهم الزراعية ومن ثم انتقلت إلى الحراج وأراض أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد المساحات المحروقة وبلغت نحو مئتي دونم وتقدير الأضرار الناجمة عنها وتم تنظيم الضبوط بحق الفاعلين وقدموا موجوداً للقضاء وأن أسباب بقية الحرائق بالمحافظة تعود للظروف الجوية.

ودعت وزارة الداخلية جميع الوحدات الشرطية للطلب من المخاتير وفعاليات المجتمع المحلي زيادة الانتباه وعدم حرق الأعشاب ورمي أعقاب السجائر حتى لا يتسببوا بالحرائق.

وكان عناصر فوج الإطفاء في طرطوس أطفؤوا بالتعاون مع عناصر مديرية الزراعة والأهالي خلال الأيام الماضية عدداً من الحرائق التي نشبت بالأراضي الزراعية والحراجية في مناطق مختلفة من المحافظة.