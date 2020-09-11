فجر اليوم.. عناصر تموين دمشق تضبط مخبزا بدمر يقوم بتهريب الدقيق التميني للاتجار به

ضبطت عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فجر اليوم مخبز دمر الخاص يقوم بتهريب الدقيق التمويني المخصص لانتاج الخبز لابناء المنطقة والاحياء المجاورة والاتجار به بالسوق السوداء وذلك بمؤزارة المجتمع المحلي.

وذكر عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق انه تم تنظيم الضبط وحجز الكمية المهربة واعادتها الى المخبز.

كما تم اعادة تشغيل المخبز باشراف عناصر التموين والمجتمع المحلي لكي يستمر بانتاج الخبز وتوفيره لابناء المنطقة والاحياء المجاورة .