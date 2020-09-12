الحسكة.. استشهاد 4 مدنيين وجرح 5 آخرين بتفجير في مدينة رأس العين

استشهد 4 مدنيين وأصيب 5 آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تابعة للاحتلال التركي.

وأكدت مصادر أهلية أن 3 نساء ورجلاً مسناً استشهدوا وأصيب 5 آخرون بجروح بعضها بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة عند “عبارة الحاج وصفي” وهي تجمع لمحال تجارية مقابل البريد بمدينة رأس العين المحتلة.

ولفتت المصادر إلى أن دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق لبيع لحوم الدجاج بالجهة المقابلة للفرن الالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالمكان.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالا فيما بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات الأمر الذي تسبب خلال الأشهر الماضية باستشهاد العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية التي استباحها الإرهابيون سرقة وحرقاً لمحاصيلها ونهبا لخيراتها.