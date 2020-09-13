13, 09, 2020 - 5:19 مساءً

إطلاق عملية عسكرية لملاحقة إرهابيي داعش في الأنبار

سياسة-عربي   30

أطلقت قوات الحشد الشعبي فجر اليوم عملية عسكرية لمداهمة وتفتيش عدد من الأهداف المهمة على صعيد الأمن في محافظة الأنبار.

وقال قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان: إن العملية العسكرية انطلقت في ثمانية محاور رئيسة واشتركت فيها خمسة ألوية من الحشد الشعبي إضافة للمديريات المساندة في الهيئة وبدعم جوي من طيران الجيش، وفق مانقله موقع “السومرية نيوز”.

وأضاف مصلح إن العملية مهمة ومباغتة للعدو وتستهدف الأماكن التي يختبئ فيها عدد من الخلايا الإرهابية النشطة بحسب التقارير الاستخبارية.

 

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