الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا بين الصحو والغائم جزئيا مع فرصة لهطل أمطار متفرقة وخاصة مساء في المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وليلا يكون الجو لطيفا ومعتدلا بالمناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة، والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تبقى غدا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية والجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل أمطار متفرقة وخاصة في المناطق الساحلية وسديميا مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.