انتهاء أعمال تزفيت شارع خالد بن الوليد وطريق الدويلعة الرئيس

ضمن خطتها لتحسين واقع الطرقات في المدينة وأحيائها أنهت محافظة دمشق أعمال تزفيت شارع خالد بن الوليد بدءاً من مشفى المجتهد وحتى شارع النصر.

وبين مدير الإشراف في محافظة دمشق المهندس حسن طرابلسي أن الورشات أنهت أعمال التزفيت في شارع خالد بن الوليد التي بدأتها صباح الجمعة، وذلك بعد أن تم قشطه سابقاً حيث بلغت المساحة التي تم تزفيتها 18 ألف متر مربع، مشيراً إلى أنه تم فتح الطريق فور الانتهاء من الأعمال التي تمت خلال العطلة منعاً لحدوث أي اختناقات مرورية.

وأوضح طرابلسي أن ورشات المحافظة تقوم بأعمال قشط عدد من الطرقات في المدينة تجهيزاً لتزفيتها منها شارع الحمراء ذهاباً وإياباً وشارع المجلس النيابي حيث ستتم المباشرة بهما يومي الجمعة والسبت القادمين.

وفي السياق ذاته أنهت ورشات المحافظة أعمال تزفيت طريق الدويلعة الرئيس بدءاً من مفرق أبو عطاف وحتى كنيسة مار إلياس ومن بداية جسر جرمانا وحتى كنيسة مار إلياس بالدويلعة حسب مدير الصيانة في المحافظة المهندس محمد حمامية، مبيناً أن المساحة التي تم تزفيها بلغت أكثر من 21500 متر مربع.

وأشار حمامية إلى أن ورشات المديرية أنهت أيضاً أعمال التزفيت في حي وادي السيل بدمر البلد بعد أن تم فرشه بمادة القشاطة وتزفيت الطريق الواصل إلى مدرستي 8 آذار وأحمد الفراهيدي ومحيطهما في حي عش الورور ببرزة لافتاً إلى أنه يتم ترحيل الأنقاض بداية مدخل عش الورور بجانب المختار.