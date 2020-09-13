تدمير مقرات للإرهابيين شمال غرب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن تدمير مقرات للزمر الإرهابية شمال غرب إيران وتكبيدهم خسائر جسيمة إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المعدات من ضمنها متفجرات من مقراتهم.

وقال مساعد شؤون العمليات لقائد مقر حمزة سيد الشهداء العميد اسماعيل خليل زادة في تصريح اليوم: إنه وخلال عمليات نفذها الحرس الثوري في الأيام الأخيرة تم تدمير مقر الزمر المناهضة للثورة بصورة كاملة، كما تم استهداف الزمر الإرهابية التي توجد في الحدود مع تركيا، مشيرا إلى أن العمليات الأخيرة جاءت ردا على عملية اغتيال قام بها الإرهابيون في محافظة كردستان غرب إيران.

وأشار إلى أن قوات الفرقة الثالثة قامت بتطهير ومحاصرة المرتفعات الحدودية الوعرة مع تركيا، ودمرت تماما مكان وجود العناصر المناهضة للثورة، لافتا إلى أن القوات موجودة حاليا في حدود شمال غرب البلاد.

وقال مساعد شؤون العمليات ينبغي على الأعداء أن يعلموا بأن أمن البلاد خط أحمر وأن العمليات ستتواصل ضدهم.