“قسد” تعتدي على مدرسة المتفوقين بالحسكة

اعتدت ميليشيا “قسد”، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، على كوادر وطلاب ثانوية الشهيد حنا عطا الله للمتفوقين في مدينة الحسكة، أثناء اعتصامهم أمام المدرسة احتجاجاً على استيلاء الميليشيا على المدرسة ومنعتهم من الدخول إلى صفوفهم الدراسية.

وكالة سانا أفادت بأن عناصر مسلحة من الميليشيا هاجمت الطلاب والمدرسين، خلال اعتصامهم أمام المدرسة، واعتدت عليهم بالضرب، مهددين باستخدام السلاح لتفريقهم، وكذلك اختطفت عدداً من الطلاب وسط هتافات تندد بممارسات الميليشيا الهادفة إلى حرمانهم من تعليمهم.

مديرة تربية الحسكة، إلهام صورخان، صرحت بأن الأهالي والطلاب يرفضون احتلال المدارس من قبل ميليشيا “قسد” التي تريد تحويلها إلى مقرات عسكرية.

ونددت باعتقال الطلاب وإهانتهم من قبل الميليشيا، ودعت إلى ضرورة تدخل كل الأطراف لوقف هذه التصرفات المشينة التي تريد منع التعليم بقوة السلاح ونشر الجهل والأمية.

في السياق، وصف الطلاب المشاركون بالاعتصام تصرفات الميليشيا “بالهمجية”، ودعوا إلى خروجها من المدارس وتسليمها إلى مديرية التربية، الجهة الوحيدة الراعية لمصالح آلاف الطلاب والتلاميذ في المحافظة.