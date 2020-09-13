 كمّامة لرواد الحفلات الموسيقية

صمم قائد الأوركسترا المجري إيفان فيشر كمامة موسيقية لها زائدتان من البلاستيك على هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن ما يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل.

وقال فيشر قائد أوركسترا بودابست فيستيفال خلال تدريب على ألحان للمؤلفين بيتهوفين ويوهان شتراوس: “جاءتني فكرة أن تكون أشبه باليد لأننا عندما نضع أيدينا خلف الأذن نسمع ونفهم الآخر بدرجة أسهل وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة أفضل”، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

واشتهرت كمامة فيشر بين رواد الحفلات الموسيقية حيث ظهر بها العشرات في حفل أقيم في بودابست أمس.