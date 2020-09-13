1620 مدرسة تستقبل نحو / 600 / ألف طالب وطالبة بحلب مع بدء العام الدراسي الجديد

البعث ميديا – حلب – معن الغادري

افتتحت صباح اليوم / 1620 / مدرسة في المدينة والريف أبوابها لتستقبل نحو / 600 / ألف طالب وطالبة مع بدء اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وتفقد أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور وحسين دياب محافظ حلب عدداً من المدارس واطلعا على استعدادات مديرية التربية لاستقبال أبنائها والإجراءات المتخذة لتوفير الأجواء المناسبة للعملية التربوية والتعليمية و تأمين بيئة صفية مشجعة للتلاميذ والطلاب .

وأكد أمين الفرع والمحافظ على ضرورة توفير كل مستلزمات انجاح العملية التعليمية والتربوية وذلك بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية المناسبة وتطبيق البروتوكول الصحي المدرسي في مواجهة فايروس كورونا.

بدوره بين مدير التربية بحلب ابراهيم ماسو أنه تم اتخاذ كافة التحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد لجهة توفير الكادر التعليمي والاداري والتوجيهي وتأمين الكتب المدرسية ، موضحاً بأنه تم تعقيم المدارس واتخاذ كل ما يلزم للوقاية من فايروس كورونا والحفاظ على الطلاب .