التسلسل الجيني وفك لغز كورونا!!

كشفت تقارير صحفية عالمية أن دراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد قد تفك لأول مرة لغز الإصابة بـ”كوفيد 19″.

مجموعة من العلماء في الهند يدرسون حاليا التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع “تايمز نيوز ناو”.

وذكر الموقع أن الدراسة، التي تتم تحت رعاية مجلس أبحاث العلوم والهندسة الهندي التابع لقسم العلوم والتكنولوجيا، تهدف لفحص التباين الجيني، والأهداف الجزيئية المحتملة في الفيروس والإنسان، للعثور على إجابات ممكنة تساعد في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

الدكتور إندراجيت ساها، الأستاذ المساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر في المعهد الوطني لتدريب وأبحاث المعلمين التقنيين، في كولكاتا، أفاد بأن الدراسة تعتمد على تفكيك فيروس كورونا المستجد إلى عدة أجزاء للوصول إلى جذوره ورؤيته من عدة اتجاهات.

وطور الفريق البحثي برنامج توقع “كوفيد 19” على شبكة الإنترنت، للتنبؤ بتسلسل الفيروسات عبر الإنترنت على أساس التعلم الآلي، وقام بتحليل 566 جينومًا هنديًا لفيروس كورونا المستجد، للعثور على التباين الجيني، من حيث الطفرة النقطية وتعدد أشكال النوكليوتيدات الأحادية.

الدراسة أوضحت بأن العلماء اكتشفوا بشكل أساسي أن 57 من أصل 64 جينوم متعدد الأشكال موجود في 6 مناطق ترميز لجينومات فيروس كروونا المستجد في الهند فقط، وجميعها غير مترادفة في الطبيعة.

لذا وسع الباحثون هذه الدراسة لأكثر من 10 آلاف تسلسل حول العالم، بما في ذلك الهند، حيث وجدوا 20260 و18997 و3514 نقطة طفرة فريدة على مستوى العالم.

ويعمل العلماء كذلك على تحديد البروتينات المستهدفة المحتملة للفيروس والمضيف البشري المستند على تفاعلات البروتين والبروتين.

كما قاموا بدمج معرفة التباين الجيني، والتعرف على المرشحين للقاح الاصطناعي بناءً على مناطق الجينوم المحفوظة، وأيضا عملوا على حساب تشابه الطفرات في متواليات من بلدان مختلفة.

وأظهرت النتائج أن الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والهند هي البلدان الثلاثة الأولى التي تمتلك المتوسط ​​الهندسي، وتتشابه تلك الطفرات مع 72 دولة أخرى “.

وطور العلماء، أيضاً، تطبيق ويب للبحث عن نقاط الطفرة في جينومات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وعلى مستوى الهند.