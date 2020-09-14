الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار.

وبحسب “رويترز” فقد ارتفع الذهب في السوق الفورية 2ر0 بالمئة إلى 69ر1944 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة الى 20ر1953 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار 2ر0 بالمئة أمام منافسيه وسط تركيز على إعلان سياسة مجلس الاحتياطي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

في حين زاد السعر الفوري للفضة 3ر0 بالمئة إلى 82ر26 دولارا للأونصة، وقفز البلاتين 3ر1 بالمئة إلى 91ر936 دولارا، بينما فقد البلاديوم 5ر0 بالمئة ليسجل 14ر2309 دولارات للأوقية.