القبض على مروجين للمخدرات في ريف دمشق

ألقت شرطة يبرود بريف دمشق القبض على شخصين من مروجي ومتعاطي المخدرات، أحدهما يقوم بتزوير العملة الأجنبية.

وزارة الداخلية أوضحت بأنه نتيجة المتابعة والمراقبة، تمكنت شرطة منطقة يبرود من إلقاء القبض على شخصين من المطلوبين بكمين محكم في محلة عسال الورد بريف دمشق، أحدهما مطلوب “خطير” بجرائم عدة.

كما بينت أن المقبوض عليهما من مروجي المخدرات ومتعاطيها، حيث تم ضبط كمية من الحشيش المخدر بحوزة أحدهما، فيما تبين وجود 55 إذاعة بحث بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها وترويجها وتزوير العملة الأجنبية، وثماني أسبقيات بجرائم مختلفة بحق المقبوض عليه الثاني.

الوزارة أكدت أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق الشخصين وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.