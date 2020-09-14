14, 09, 2020 - 7:03 مساءً
القبض على مروجين للمخدرات في ريف دمشق

القبض على مروجين للمخدرات في ريف دمشق

محليات   31

 

ألقت شرطة يبرود بريف دمشق القبض على شخصين من مروجي ومتعاطي المخدرات، أحدهما يقوم بتزوير العملة الأجنبية.

وزارة الداخلية أوضحت بأنه نتيجة المتابعة والمراقبة، تمكنت شرطة منطقة يبرود من إلقاء القبض على شخصين من المطلوبين بكمين محكم في محلة عسال الورد بريف دمشق، أحدهما مطلوب “خطير” بجرائم عدة.

كما بينت أن المقبوض عليهما من مروجي المخدرات ومتعاطيها، حيث تم ضبط كمية من الحشيش المخدر بحوزة أحدهما، فيما تبين وجود 55 إذاعة بحث بجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها وترويجها وتزوير العملة الأجنبية، وثماني أسبقيات بجرائم مختلفة بحق المقبوض عليه الثاني.

الوزارة أكدت أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق الشخصين وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.

قد يعجبك أيضاً

السيد نصر الله: قضية القدس المحتلة جوهر الصراع مع العدو الصهيوني

Siwar Deeb 0

الخارجية تصدر أسماء الناجحين في مسابقة “معاون رئيس ديوان”

awatef 0

الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا

Ebtesam 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *