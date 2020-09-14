الموت يغيّب الكاتب الفلسطيني حسن الكاشف

غيّب الموت الأحد الكاتب والصحفي الفلسطيني حسن الكاشف بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية الكاشف الذي رحل عن عمر ناهز 75 عاماً.

الوزارة اعتبرت في بيان أنه برحيل الكاشف الذي يقيم في تركيا، “خسرت فلسطين أحد أهم كتّابها وأبرز أعلام الصحافة الفلسطينية والعربية”، مضيفة أن الراحل “كانت له بصمته المميزة في المشهدين الثقافي والإعلامي”.

وهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس معزياً عائلة الكاشف، مشيداً “بما قدمه (الراحل) لقضية شعبه العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة”، بحسب ما نقلت عنه “وكالة الأنباء الفلسطينية”.

بدوره، نعى “المكتب الحركي المركزي للصحفيين” الراحل، وقال إن الكاشف “قامة كبيرة” قدمت “إسهامات إعلامية مميزة.. من خلال عمله في عدة إذاعات عربية ودولية، وكذلك تلفزيون فلسطين ومقالاته في صحيفة “الحياة الجديدة” بعد العودة إلى أرض الوطن في العام 1994مع السلطة الوطنية الفلسطينية”.