بنحو 3 إلى 9 درجات.. الحرارة أعلى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 9 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ووفقاً لمديرية الأرصاد الجوية، يكون الجو حارا بين الصحو والغائم جزئيا، مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الساحلية.

في حين يكون سديميا مغبرا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو ليلا لطيفا ومعتدلا بالمناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة.

وبالنسبة للرياح، فتكون جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.