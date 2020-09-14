حول العالم…إصابات كورونا تتجاوز الـ29 مليونا

تخطّى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الـ 29 مليونا فيما تقترب الوفيات به من مليون شخص حسب ما أفاد موقع وورلد ميتر.

وبحسب إحصائية جديدة أوردها الموقع اليوم فإن عدد الوفيات بكورونا حول العالم منذ بدء ظهوره في كانون الأول الماضي

بلغ 928325 شخصا، بينما بلغ عدد الإصابات 29 مليوناً و188 ألفا و603 إصابات، فيما بلغ عدد المتعافين 21031679 شخصا.

إلى ذلك ذكرت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الإصابات في القارة الأمريكية أمريكا الشمالية والجنوبية بلغ 14699174 وفي جنوب شرق آسيا 5377062 وفي أوروبا 4796426 إصابة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد الإصابات في العالم بتسجيلها بحسب احصائية للموقع ستة ملايين و708 آلاف و458 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات فيها 198 ألفا و520 وفاة، تليها الهند التي سجلت أربعة ملايين و846 ألفا و427 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها أربعة ملايين و330 ألفا و455 إصابة .