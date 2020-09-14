سلسلة من مقابلات باللغة العربية مع محمود درويش تترجمها أميرة الزين إلى الإنجليزية، وتكشف فيها “عن فهم جديد” لحياة وتجربة الشاعر الفلسطيني الراحل.

تحت عنوان “فلسطين استعارة” (مطابع أوليف برانش)، صدر مؤخراً كتاب عن الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

الكتاب يشمل مجموعة من الحوارات التي ترجمتها إلى الإنجليزية أستاذ اللغة العربية في جامعة جورجتاون في قطر الشريكة لمؤسسة قطر، أميرة الزين، بالاشتراك مع الدكتورة كارولين فورشي الأستاذة في جامعة جورجتاون بواشنطن العاصمة.

ويضم الكتاب سلسلة من 5 مقابلات أجريت في الأصل باللغة العربية مع درويش قبل وفاته عام 2008، ولم تظهر باللغة الإنجليزية من قبل.

وبحسب المترجمة فإن المقابلات “تكشف عن فهم جديد لهذا الشاعر العملاق الذي فازت أعماله بالعديد من الجوائز، كرمز للتجربة الفلسطينية ولحياته كإنسان”.

وركزت الشاعرة والكاتبة أميرة الزين بحثها على إنتاج درويش الأدبي، ككاتب وشاعر وأيضاً كصديق شخصي لها.

وتشير إلى أن مشروع الكتاب قد ولد من هذه الصداقة، ودفعها للسعي لتقديم نسخة باللغة الإنجليزية من المقابلات التي نشرت بالفعل في فرنسا.