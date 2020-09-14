قراءة خطاب الرئيس بشار الأسد أمام الحكومة في ندوة عمالية بدير الزور

دير الزور- مساعد العلي

أقام اتحاد عمال محافظة دير الزور ندوة في قراءة عن خطاب السيد الرئيس بشار الأسد أمام اعضاء مجلس الشعب بعنوان ( استيلاد الأمل من رحم الألم ) ألقاها الرفيق عمر الشوحان مدير مدرسة الاعداد الحزبي الفرعية.

وتحدث الرفيق الشوحان عن خطاب السيد الرئيس بأنه اتسم بالشمولية والوضوح وثبات الموقف والشفافية في الطرح امام المواطن والمسؤول، وحمل أهدافاً ومضامين تحتم على الفريق الحكومي ترجمتها الى برنامج عمل تنفيذي على مستوى كل وزارة، مؤكداً أن خطاب السيد الرئيس بشار الاسد شكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة تشمل جميع النواحي وتلامس هموم واوجاع المواطن السوري .

حضر الندوة الرفاق اعضاء قيادة الفرع، والرفاق رئيس وأعضاء اتحاد العمال.

في سياق آخر عقد اجتماع هيئة مكتب العمال الفرعي برئاسة الرفيق عمر الخلف رئيس المكتب، ناقش فيها مجمل قضايا عمل مكتب العمال، حيث أشار الرفيق الخلف إلى أهمية التعاون والعمل المؤسساتي الصحيح لما هو خير للطبقة العاملة والوطن، مؤكداً أن ما يطرح في اجتماعات الهيئة واللقاءات هو موضوع متابعة واهتمام كونه مستمد من الواقع ، لافتاً إلى أن الإرهاب التكفيري ركز تركيزاً منهجياً على تدمير وتخريب البنى التحتية والمؤسسات الوطنية والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية والخدمية تنفيذا للخطة المرسومة من قبل داعمي الإرهاب لضرب الاقتصاد السوري والأساس المادي الذي يقوم عليه استقلال القرار السياسي وصمود الدولة ،

واستمع الرفيق الخلف الى طروحات الرفاق رؤساء اللجان والمشاكل التي يعانون منها وتمت الاجابة عليها من قبل المعنيين .

حضر الاجتماع الرفاق أعضاء هيئة المكتب العمال.