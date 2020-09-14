14, 09, 2020 - 7:00 مساءً
مقتل مسلحين من "قسد" وإصابة آخرين في ريفي الرقة والحسكة

مقتل مسلحين من “قسد” وإصابة آخرين في ريفي الرقة والحسكة

سورية   33

 

سقط قتلى ومصابون بين مسلحي ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، في هجومين على محاور تحركهم ومقراتهم في ريفي الحسكة والرقة.

مصادر أهلية بينت أن هجوماً نفذه مجهولون بأسلحة متنوعة على مقر لمسلحي ميليشيا “قسد” في قرية الفج، بريف ناحية الهول، شرق مدينة الحسكة، تسبب بمقتل اثنين منهم على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

في السياق، هاجم مجهولون بالأسلحة الرشاشة أحد مقرات ميليشيا “قسد” قرب منطقة السكن الشبابي بمدينة الرقة، ما أسفر عن إصابة أحد مسلحيها.

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