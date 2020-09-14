نائب تشيكي: الغرب ساهم بتدمير دول مستقرة مثل سورية

أكدت التشيك أن الغرب أسهم في تخريب وتدمير دول مستقرة ومتطورة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب التشيكي فويتيخ فيليب في حديث لصحيفة هالو نوفيني التشيكية اليوم: إن مشكلة الغرب تكمن في الغياب المطلق للمبادئ لديه، مشيرا إلى أن السياسيين الغربيين يتقنون تخريب وتدمير الدول وليس المساعدة في إعادة إعمارها.

ولفت إلى أن استهداف الغرب للدول المستقرة والمتطورة مثل سورية وليبيا وأوكرانيا يشكل مثالا على نهجه بهذا الصدد منبها إلى أن دول الغرب تعمل على تكرار السيناريو ذاته دون حياء في بيلاروس.