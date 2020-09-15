اعتبارا من اليوم..التجاري السوري يستأنف منح القروض

أعلن المصرف التجاري السوري استئناف منح قروض التجزئة “القرض الشخصي وقرض السلع المعمرة وقرض جريح الوطن”، والبدء باستلام الوثائق والأوراق المطلوبة للقروض اعتبارا من اليوم.

وطلب المصرف في تعميم له من جميع فروعه استئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة والمباشرة حصرا لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض العقارية داعيا إلى التريث في منح قرض المهن لحين صدور تعليمات لاحقة وكذلك إلى الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية دوارة “جاري مدين وحسم سندات وغيره” لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.