«التعليم العالي»: تمديد التسجيل لامتحان التمريض الموحد

مدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة التسجيل لامتحان التمريض الموحد “دورة تشرين 2020” لغاية الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وكان المركز حدد فترة التسجيل للامتحان المقرر يوم السبت 3/10/2020 في الفترة ما بين 1/9 ولغاية 15/9/2020 وذلك لطلاب السنة الرابعة بكليات التمريض في الجامعات السورية الحكومية والخاصة قيد التخرج الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا في مراكز جامعات “حلب وتشرين وحماة”.

ويعد نجاح الطالب في الامتحان وحصوله على خمسين بالمئة شرطا للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط بينما يعد نجاحه وحصوله على علامة ستين بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.