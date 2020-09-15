السويداء: اعتماد مراكز لتسويق محصول العنب

لتخفيف أعباء نقله عن المزارعين من مواقع الإنتاج؛ اعتمدت الجمعيات الفلاحية في قرى وبلدات الكفر والرحى وسهوة البلاطة ونمرة شهبا مراكز لتجميع وتسويق محصول العنب العصيري إلى الشركة السورية لتصنيع العنب.

وصرّح رئيس اتحاد فلاحي السويداء إحسان جنود أن المراكز المعتمدة تتركز في عدد من مناطق الإنتاج وتهدف الى تسهيل تسويق المحصول إلى الشركة السورية لتصنيع العنب.

وفي السياق ذاته خصصت الشركة السورية لتصنيع العنب أيام 22 و23 و29 و30 من الشهر الحالي لاستقبال العنب العصيري الأسود من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك بسعر قدره 300 ليرة للكيلو بعد تشميله بالدعم من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.