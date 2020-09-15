اللاذقية.. إعادة توزيع السرافيس حسب الحاجة و منع تسرب أية وسيلة نقل

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

شدّد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم على متابعة خطوط النقل في المناطق .

وكلّف المحافظ السالم خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة اليوم عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل بإعادة دراسة توزع السرافيس حسب حاجة كل منطقة وخطوط النقل بين المناطق مجددا تأكيده على متابعة عمل وسائل النقل العامة والتزامها بخطوطها سيرها بالتعاون مع الوحدات الشرطية ومراكز شرطة الكراجات ومنع تسرب أي منها لصالح رياض الاطفال والمدارس الخاصة باعتبار احد شروط ترخيص هذه الجهات وجود وسيلة نقل خاصة بها.

ولفت السالم خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة اليوم إلى أن رياض الأطفال التي لديها “ميكروباصات كبيرة” خاصة بها مسموح لها التجوال لتأمين نقل الطلاب في الاوقات المحددة لها مطالبا بالتنسيق مع فرع المرور لهذه الغاية.

ودعا السالم إلى متابعة توزيع خزانات المياه الموجودة لدى مؤسسة مياه الشرب على المدارس و إجراءات التعقيم في المدارس الدورية وتنظيف خزانات المياه.